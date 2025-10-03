Скидки
Хоккей Новости

«Обидно, что игра ушла из рук». Хартли прокомментировал поражение от «Авангарда»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Авангардом» (1:4) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Рашевский (Котляревский) – 12:56 (5x5)     1:1 Гернат (Черепанов, Паник) – 30:56 (5x5)     2:1 Леука (Игумнов, Гуляев) – 33:14 (5x5)     3:1 Пономарёв (Волков, Чистяков) – 34:42 (5x4)     4:1 Прохоркин (Лажуа, Шарипзянов) – 40:47 (5x4)    

«Было хорошее начало игры от «Локомотива», больше половины матча оба соперника хорошо играли. Потом после второго гола и неудачного запроса немного потеряли концентрацию, здесь немного нужно, чтобы игра ушла из рук. И это обидно.

С одной стороны, это третья встреча в течение долгой поездки. Но после четвёртого гола досада у ребят оставалась ещё с концовки второго периода, это перенеслось на третий отрезок матча — и там мы больше смотрели хоккей, чем играли в него», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

