«Обидно, что игра ушла из рук». Хартли прокомментировал поражение от «Авангарда»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Авангардом» (1:4) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Было хорошее начало игры от «Локомотива», больше половины матча оба соперника хорошо играли. Потом после второго гола и неудачного запроса немного потеряли концентрацию, здесь немного нужно, чтобы игра ушла из рук. И это обидно.

С одной стороны, это третья встреча в течение долгой поездки. Но после четвёртого гола досада у ребят оставалась ещё с концовки второго периода, это перенеслось на третий отрезок матча — и там мы больше смотрели хоккей, чем играли в него», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.