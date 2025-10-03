Скидки
Боб Хартли высказался об удалении Александра Радулова до конца игры

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал удаление нападающего команды Александра Радулова до конца матча с «Авангардом» (1:4). Форвард получил дисциплинарный штраф за неспортивное поведение.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Рашевский (Котляревский) – 12:56 (5x5)     1:1 Гернат (Черепанов, Паник) – 30:56 (5x5)     2:1 Леука (Игумнов, Гуляев) – 33:14 (5x5)     3:1 Пономарёв (Волков, Чистяков) – 34:42 (5x4)     4:1 Прохоркин (Лажуа, Шарипзянов) – 40:47 (5x4)    

«Была перепалка Радулова с судьёй, не воспринимаю каждое слово по-русски, так что не особо понял, что он там сказал, но потом арбитр просто дал свисток и удалил Александра», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 18 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 18 очками после 12 встреч располагается на первой строчке Западной конференции.

