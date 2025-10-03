Хартли — о неудачном запросе «Локомотива»: это всегда лотерея. Как бросать монетку

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал неудачный запрос в матче с «Авангардом» (1:4) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Когда берёшь челлендж на помеху вратарю, то это всегда лотерея. Разные мнения очень часто, это почти как бросать монетку. Если собрать всех сейчас и показать эпизод, то будут разные мнения. Мы хотели сделать лучшее решение в короткий промежуток времени, нет смысла жалеть об этом», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 18 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 18 очками после 12 встреч располагается на первой строчке Западной конференции.