Главному тренеру «Сочи» Крикунову прилетело шайбой в голову в матче с «Адмиралом»

Главному тренеру «Сочи» Крикунову прилетело шайбой в голову в матче с «Адмиралом»
В эти минуты в Сочи проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Адмиралом» из Владивостока. В первом периоде встречи главному тренеру южного клуба Владимиру Крикунову в голову прилетела шайба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
2-й период
1 : 3
Адмирал
Владивосток
0:1 Шестаков (Кошелев) – 11:32 (5x5)     0:2 Кошелев – 13:37 (5x5)     1:2 Гуськов (Тянулин, Попов) – 15:19 (5x5)     1:3 Гутик (Шэн, Старков) – 21:41 (5x5)    

Защитник «Сочи» Василий Мачулин отправил шайбу в сторону своей скамейки. Шайба рикошетом от стекла прилетела в голову 75-летнего специалиста. Тренер остался на скамейке, приложив лёд к голове.

Фото: Кадр из трансляции

Крикунов возглавил «Сочи» в межсезонье. Ранее он тренировал минское, рижское и московское «Динамо», словенские клубы «Акрони Есенице» и «Целе», «Спартак» и «Автомобилист», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Барыс», «Динамо» (Санкт-Петербург). С московским «Динамо» специалист побеждал в чемпионате страны в сезоне-2004/2005.

