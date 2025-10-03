Главному тренеру «Сочи» Крикунову прилетело шайбой в голову в матче с «Адмиралом»

В эти минуты в Сочи проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Адмиралом» из Владивостока. В первом периоде встречи главному тренеру южного клуба Владимиру Крикунову в голову прилетела шайба.

Защитник «Сочи» Василий Мачулин отправил шайбу в сторону своей скамейки. Шайба рикошетом от стекла прилетела в голову 75-летнего специалиста. Тренер остался на скамейке, приложив лёд к голове.

Фото: Кадр из трансляции

Крикунов возглавил «Сочи» в межсезонье. Ранее он тренировал минское, рижское и московское «Динамо», словенские клубы «Акрони Есенице» и «Целе», «Спартак» и «Автомобилист», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Барыс», «Динамо» (Санкт-Петербург). С московским «Динамо» специалист побеждал в чемпионате страны в сезоне-2004/2005.