Ги Буше: символично, победу над чемпионом КХЛ «Авангарду» принёс тот, кто вырос в Омске
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил победный гол нападающего омской команды Павла Леуки в матче «Локомотивом» (4:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Рашевский (Котляревский) – 12:56 (5x5) 1:1 Гернат (Черепанов, Паник) – 30:56 (5x5) 2:1 Леука (Игумнов, Гуляев) – 33:14 (5x5) 3:1 Пономарёв (Волков, Чистяков) – 34:42 (5x4) 4:1 Прохоркин (Лажуа, Шарипзянов) – 40:47 (5x4)
«Здорово, что сегодня нам удалось победой порадовать болельщиков, вдвойне классно, что победную шайбу забросил Павел Леука – наш местный воспитанник. Вдобавок к этому у него семь силовых приёмов за матч. Символично, что тот, кто вырос и воспитывался в Омске, помогает сейчас команде противостоять лучшему клубу лиги, действующему чемпиону и побеждать его», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
