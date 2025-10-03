Ги Буше: символично, победу над чемпионом КХЛ «Авангарду» принёс тот, кто вырос в Омске

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил победный гол нападающего омской команды Павла Леуки в матче «Локомотивом» (4:1).

«Здорово, что сегодня нам удалось победой порадовать болельщиков, вдвойне классно, что победную шайбу забросил Павел Леука – наш местный воспитанник. Вдобавок к этому у него семь силовых приёмов за матч. Символично, что тот, кто вырос и воспитывался в Омске, помогает сейчас команде противостоять лучшему клубу лиги, действующему чемпиону и побеждать его», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».