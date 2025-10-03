Скидки
ЦСКА — Металлург. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Хоккей Новости

Ги Буше: ни один аспект игры «Авангарда» не находится на уровне, который нужен в плей-офф

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Локомотивом» (4:1) заявил, что омской команде необходимо прибавлять во всех компонентах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Рашевский (Котляревский) – 12:56 (5x5)     1:1 Гернат (Черепанов, Паник) – 30:56 (5x5)     2:1 Леука (Игумнов, Гуляев) – 33:14 (5x5)     3:1 Пономарёв (Волков, Чистяков) – 34:42 (5x4)     4:1 Прохоркин (Лажуа, Шарипзянов) – 40:47 (5x4)    

«Наши игроки всё лучше и лучше играют и действуют грамотно, мы усложняем нашим соперникам жизнь, не даём им шансов. У нас шикарные защитники, мы усердно работали над их подбором всё лето. Известно, что атака начинается от обороны, сейчас это пропагандируем здесь.

Абсолютно во всех компонентах нужно прибавлять, всё нужно улучшать, ещё ни один аспект игры не находится на том уровне, который требуется в плей-офф. Большинство и меньшинство должно работать лучше, защитники могут играть лучше. В начале сезона есть тенденция отбрасываться, это те моменты, которые необходимо почистить. Процесс идёт, он не останавливается, в зоне комфорта оставаться нельзя", — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

