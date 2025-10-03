Форвард «Авангарда»: мой гол? Я не верю! Во время челленджа «Локомотива» молился

Нападающий «Авангарда» Павел Леука высказался о матче с «Локомотивом» (4:1) и прокомментировал свой гол, который стал для омской команды победным.

«Хорошая игра, хороший соперник, мы меньше ошибались, больше хотели, больше бились, поэтому такой результат. Мой гол? Я не верю! Просто приехал на пятак и бросил, до сих пор не верится. Сейчас буду пересматривать. Помню, вышел на смену, воткнулся в кого-то, поехал на пятак и подумал, что можно бросить. Прицелиться не было времени. Эмоции во время запроса «Локомотива»? Молился, хотел, чтобы боженька помог мне», — передаёт слова Леуки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.