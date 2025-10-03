Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Металлург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Авангарда»: мой гол? Я не верю! Во время челленджа «Локомотива» молился

Форвард «Авангарда»: мой гол? Я не верю! Во время челленджа «Локомотива» молился
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Павел Леука высказался о матче с «Локомотивом» (4:1) и прокомментировал свой гол, который стал для омской команды победным.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Рашевский (Котляревский) – 12:56 (5x5)     1:1 Гернат (Черепанов, Паник) – 30:56 (5x5)     2:1 Леука (Игумнов, Гуляев) – 33:14 (5x5)     3:1 Пономарёв (Волков, Чистяков) – 34:42 (5x4)     4:1 Прохоркин (Лажуа, Шарипзянов) – 40:47 (5x4)    

«Хорошая игра, хороший соперник, мы меньше ошибались, больше хотели, больше бились, поэтому такой результат. Мой гол? Я не верю! Просто приехал на пятак и бросил, до сих пор не верится. Сейчас буду пересматривать. Помню, вышел на смену, воткнулся в кого-то, поехал на пятак и подумал, что можно бросить. Прицелиться не было времени. Эмоции во время запроса «Локомотива»? Молился, хотел, чтобы боженька помог мне», — передаёт слова Леуки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Радулова выгнали с матча, «Авангард» не оставил шансов «Локомотиву»! Омск уже лидер сезона
Радулова выгнали с матча, «Авангард» не оставил шансов «Локомотиву»! Омск уже лидер сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android