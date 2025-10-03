Скидки
Хоккей Новости

Игрок «Авангарда»: Радулов заслужил удаление до конца игры. За ошибки надо платить

Игрок «Авангарда»: Радулов заслужил удаление до конца игры. За ошибки надо платить
Нападающий «Авангарда» Павел Леука высказался об удалении форварда «Локомотива» Александра Радулова до конца матча. Напомним, форвард ярославской команды получил дисциплинарный штраф за неспортивное поведение. Игра между командами завершилась со счётом 4:1 в пользу «ястребов».

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Рашевский (Котляревский) – 12:56 (5x5)     1:1 Гернат (Черепанов, Паник) – 30:56 (5x5)     2:1 Леука (Игумнов, Гуляев) – 33:14 (5x5)     3:1 Пономарёв (Волков, Чистяков) – 34:42 (5x4)     4:1 Прохоркин (Лажуа, Шарипзянов) – 40:47 (5x4)    

«Локомотив» — принципиальный соперник, но всегда нужно играть в тело, сегодня выполнил установку тренера в этом смысле. Удаление Радулова? Не обращали на это внимание в раздевалке, это хоккейная ситуация. Он заслужил, ошибся, а за ошибки надо платить», — передаёт слова Леуки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 18 очков, он занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 18 очками после 12 встреч располагается на первой строчке Западной конференции.

