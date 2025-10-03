Скидки
ЦСКА — Металлург. Прямая трансляция
19:00 Мск
Сурин: матчи с «Авангардом» принципиальные. Я чаще в Омске бываю, чем в родном Воронеже

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Рашевский (Котляревский) – 12:56 (5x5)     1:1 Гернат (Черепанов, Паник) – 30:56 (5x5)     2:1 Леука (Игумнов, Гуляев) – 33:14 (5x5)     3:1 Пономарёв (Волков, Чистяков) – 34:42 (5x4)     4:1 Прохоркин (Лажуа, Шарипзянов) – 40:47 (5x4)    

«Играли хорошо, счёт был 1:1. Затем, наверное, где-то расслабились, потеряли концентрацию, пропустили гол, потом запрос тренерский не сработал. Пожалуй, закономерный счёт, нужно играть и работать лучше. Да, соперничество «Авангарда» и «Локомотива» можно назвать принципиальным, я уже чаще в Омске бываю, чем в родном Воронеже», — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 18 очков, он занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 18 очками после 12 встреч располагается на первой строчке Западной конференции.

