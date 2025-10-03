Сурин: матчи с «Авангардом» принципиальные. Я чаще в Омске бываю, чем в родном Воронеже

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Играли хорошо, счёт был 1:1. Затем, наверное, где-то расслабились, потеряли концентрацию, пропустили гол, потом запрос тренерский не сработал. Пожалуй, закономерный счёт, нужно играть и работать лучше. Да, соперничество «Авангарда» и «Локомотива» можно назвать принципиальным, я уже чаще в Омске бываю, чем в родном Воронеже», — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 18 очков, он занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 18 очками после 12 встреч располагается на первой строчке Западной конференции.