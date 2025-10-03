Сурин: треш-ток? Пока нет смысла, сезон только начался. Пусть все сейчас играют спокойно

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин рассказал о подготовке к первому в сезоне матчу с «Авангардом». Игра между командами состоялась сегодня, 3 октября, и завершилась победой омской команды со счётом 4:1.

«Конечно, готовился к этому матчу, был особый стимул выиграть. Для треш-тока пока нет смысла, ещё только начало регулярного чемпионата, пусть все играют спокойно. Посмотрим по ситуации, всё нужно делать грамотно», — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 18 очков, он занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 18 очками после 12 встреч располагается на первой строчке Западной конференции.