Форвард «Локомотива» Сурин прокомментировал удаление Радулова до конца игры с «Авангардом»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался об удалении своего одноклубника Александра Радулова до конца матча с «Авангардом» (1:4). Напомним, Радулов получил дисциплинарный штраф до конца игры за неспортивное поведение.

«Удаление Радулова? Это всё эмоции. Не думаю, что нас это как-то огорчило, подорвало наш настрой. Саня сам всё понимает, наверное, будет посдержаннее. Конечно, учусь у Радулова всему, набираюсь опыта, однако и сам хочу как-то его зажигать эмоциями, своей энергией. Мы должны и можем играть ещё лучше», — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 18 очков, он занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 18 очками после 12 встреч располагается на первой строчке Западной конференции.