Форвард «Локомотива» Сурин прокомментировал удаление Радулова до конца игры с «Авангардом»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался об удалении своего одноклубника Александра Радулова до конца матча с «Авангардом» (1:4). Напомним, Радулов получил дисциплинарный штраф до конца игры за неспортивное поведение.
«Удаление Радулова? Это всё эмоции. Не думаю, что нас это как-то огорчило, подорвало наш настрой. Саня сам всё понимает, наверное, будет посдержаннее. Конечно, учусь у Радулова всему, набираюсь опыта, однако и сам хочу как-то его зажигать эмоциями, своей энергией. Мы должны и можем играть ещё лучше», — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 18 очков, он занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 18 очками после 12 встреч располагается на первой строчке Западной конференции.
- 3 октября 2025
-
21:17
-
21:16
-
21:10
-
21:06
-
21:00
-
20:50
-
20:46
-
20:42
-
20:38
-
20:18
-
19:58
-
19:55
-
19:50
-
19:34
-
19:14«Сочи» объявил об уходе двух хоккеистов Официально
-
18:56
-
18:16
-
18:06
-
17:46
-
17:28
-
17:08
-
16:48
-
16:32
-
16:30
-
16:12
-
16:00
-
15:46
-
15:30
-
15:17
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:23
-
14:15
-
14:00