Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ак Барс – Амур, результат матча 3 октября 2025 года, счёт 5:1, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» крупно обыграл «Амур» в домашнем матче
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 октября, в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал хабаровский «Амур». Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали хозяева со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Слепец (Соловьёв) – 01:28 (5x5)     1:1 Сафонов (Лямкин) – 06:41 (4x5)     2:1 Яшкин (Алистров, Марченко) – 13:01 (5x5)     3:1 Яшкин – 40:29 (5x5)     4:1 Биро (Сафонов, Миллер) – 44:58 (5x5)     5:1 Денисенко (Сафонов, Карпухин) – 52:15 (5x5)    

На второй минуте нападающий «Амура» Кирилл Слепец забил первый гол. На седьмой минуте форвард «Ак Барса» Илья Сафонов сравнял счёт. На 14-й минуте нападающий Дмитрий Яшкин вывел казанцев вперёд. На 41-й минуте Яшкин оформил дубль. На 45-й минуте форвард Брэндон Биро забросил четвёртую шайбу в ворота хабаровчан. На 53-й минуте нападающий хозяев Григорий Денисенко установил окончательный счёт — 5:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 11 очков, он занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с восемью очками после 10 встреч располагается на восьмой строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Ак Барс» в шаге от увольнения Гатиятулина. Но спасёт ли казанцев отставка тренера?
«Ак Барс» в шаге от увольнения Гатиятулина. Но спасёт ли казанцев отставка тренера?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android