Главная Хоккей Новости

Торпедо – Северсталь, результат матча 3 октября 2025 года, счёт 3:5, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» победила «Торпедо» в матче с восемью шайбами
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 октября, в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали гости со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Скоренов (Чебыкин, Абросимов) – 03:50 (5x5)     1:1 Alexei Kruchinin (Сизов, Нарделла) – 07:12 (5x5)     1:2 Пилипенко (Ильин, Цицюра) – 20:50 (5x5)     1:3 Ващенко (Думбадзе, Камалов) – 28:15 (5x5)     1:4 Ильин (Калдис, Абросимов) – 38:59 (5x4)     2:4 Летунов (Соколов, Alexei Kruchinin) – 44:07 (5x4)     3:4 Гончарук (Нарделла, Alexei Kruchinin) – 58:50 (5x5)     3:5 Подшивалов – 59:55 (en)    

В составе «Торпедо» отличились Алексей Кручинин, Максим Летунов и Сергей Гончарук. За «Северсталь» заброшенными шайбами отметились Александр Скоренов, Кирилл Пилипенко, Григорий Ващенко, Михаил Ильин и Иван Подшивалов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 17 матчей, в которых набрало 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 12 очками после 11 встреч располагается на четвёртой строчке Запада.

Комментарии
