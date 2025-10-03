«Северсталь» победила «Торпедо» в матче с восемью шайбами

Сегодня, 3 октября, в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали гости со счётом 5:3.
В составе «Торпедо» отличились Алексей Кручинин, Максим Летунов и Сергей Гончарук. За «Северсталь» заброшенными шайбами отметились Александр Скоренов, Кирилл Пилипенко, Григорий Ващенко, Михаил Ильин и Иван Подшивалов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 17 матчей, в которых набрало 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 12 очками после 11 встреч располагается на четвёртой строчке Запада.
- 3 октября 2025
-
22:11
-
22:03
-
21:55
-
21:47
-
21:44
-
21:25
-
21:17
-
21:16
-
21:10
-
21:06
-
21:00
-
20:50
-
20:46
-
20:42
-
20:38
-
20:18
-
19:58
-
19:55
-
19:50
-
19:34
-
19:14«Сочи» объявил об уходе двух хоккеистов Официально
-
18:56
-
18:16
-
18:06
-
17:46
-
17:28
-
17:08
-
16:48
-
16:32
-
16:30
-
16:12
-
16:00
-
15:46
-
15:30
-
15:17