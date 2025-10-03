«Спартак» переиграл СКА в домашнем матче

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 3 октября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали хозяева со счётом 3:1.

На 27-й минуте нападающий СКА Валентин Зыков забил первый гол. На 38-й минуте форвард «Спартака» Александр Беляев сравнял счёт. На 39-й минуте форвард Павел Порядин вывел красно-белых вперёд. На 46-й минуте нападающий Никита Коростелёв забросил третью шайбу в ворота армейцев и установил окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Спартак» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 13 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 12 очками после 11 встреч располагается на седьмой строчке Запада.