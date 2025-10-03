Тренер «Амура» — о разгроме в Казани: доволен командой, ребята молодцы. Хорошая игра

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Хорошая игра, понравилась зрителям. Доволен своей командой, ребята молодцы, хорошо противостояли сильному сопернику. Проиграли пятак, но ничего, будем работать над этим», – передаёт слова Гальченюка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 11 очков, он занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с восемью очками после 10 встреч располагается на восьмой строчке Востока.