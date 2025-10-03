Тренер «Амура» — о разгроме в Казани: доволен командой, ребята молодцы. Хорошая игра
Поделиться
Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Слепец (Соловьёв) – 01:28 (5x5) 1:1 Сафонов (Лямкин) – 06:41 (4x5) 2:1 Яшкин (Алистров, Марченко) – 13:01 (5x5) 3:1 Яшкин – 40:29 (5x5) 4:1 Биро (Сафонов, Миллер) – 44:58 (5x5) 5:1 Денисенко (Сафонов, Карпухин) – 52:15 (5x5)
«Хорошая игра, понравилась зрителям. Доволен своей командой, ребята молодцы, хорошо противостояли сильному сопернику. Проиграли пятак, но ничего, будем работать над этим», – передаёт слова Гальченюка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 11 очков, он занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с восемью очками после 10 встреч располагается на восьмой строчке Востока.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 октября 2025
-
22:11
-
22:03
-
21:55
-
21:47
-
21:44
-
21:25
-
21:17
-
21:16
-
21:10
-
21:06
-
21:00
-
20:50
-
20:46
-
20:42
-
20:38
-
20:18
-
19:58
-
19:55
-
19:50
-
19:34
-
19:14«Сочи» объявил об уходе двух хоккеистов Официально
-
18:56
-
18:16
-
18:06
-
17:46
-
17:28
-
17:08
-
16:48
-
16:32
-
16:30
-
16:12
-
16:00
-
15:46
-
15:30
-
15:17