Главная Хоккей Новости

Тренер «Амура» — о разгроме в Казани: доволен командой, ребята молодцы. Хорошая игра

Комментарии

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Слепец (Соловьёв) – 01:28 (5x5)     1:1 Сафонов (Лямкин) – 06:41 (4x5)     2:1 Яшкин (Алистров, Марченко) – 13:01 (5x5)     3:1 Яшкин – 40:29 (5x5)     4:1 Биро (Сафонов, Миллер) – 44:58 (5x5)     5:1 Денисенко (Сафонов, Карпухин) – 52:15 (5x5)    

«Хорошая игра, понравилась зрителям. Доволен своей командой, ребята молодцы, хорошо противостояли сильному сопернику. Проиграли пятак, но ничего, будем работать над этим», – передаёт слова Гальченюка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 11 очков, он занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с восемью очками после 10 встреч располагается на восьмой строчке Востока.

Комментарии
