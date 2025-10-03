Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Металлург» одержал вторую победу над ЦСКА в сезоне

Сегодня, 3 октября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал магнитогорский «Металлург». Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали гости со счётом 3:1.

На 22-й минуте нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков забил первый гол. На 27-й минуте форвард ЦСКА Павел Карнаухов сравнял счёт. На 41-й минуте нападающий Дмитрий Силантьев вывел гостей вперёд. На 58-й минуте форвард Никита Коротков забросил третью шайбу в ворота армейцев и установил окончательный счёт во встрече — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, «Металлург» одержал вторую победу над ЦСКА в сезоне.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 18 очками после 11 встреч располагается на второй строчке Восточной конференции.