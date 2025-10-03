«Адмирал» победил «Сочи» в матче с девятью шайбами

Сегодня, 3 октября, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали гости со счётом 5:4.

В составе «Сочи» отличились Матвей Гуськов (дважды), Денис Венгрыжановский и Сергей Попов. За «Адмирал» заброшенными шайбами отметились Аркадий Шестаков, Семён Кошелев, Даниил Гутик, Кайл Олсон и Никита Тертышный.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 10 матчей, в которых набрал девять очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» с 10 очками после 10 встреч располагается на восьмой строчке Восточной конференции.