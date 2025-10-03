«Адмирал» победил «Сочи» в матче с девятью шайбами
Сегодня, 3 октября, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали гости со счётом 5:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Шестаков (Кошелев) – 11:32 (5x5) 0:2 Кошелев (Грман) – 13:37 (5x5) 1:2 Гуськов (Тянулин, Попов) – 15:19 (5x5) 1:3 Гутик (Шэн, Старков) – 21:41 (5x5) 2:3 Венгрыжановский (Сероух, Мачулин) – 33:16 (5x4) 2:4 Олсон (Солянников) – 35:59 (5x5) 2:5 Тертышный (Старков, Гутик) – 43:05 (5x4) 3:5 Попов (Тянулин, Боден) – 45:49 (5x3) 4:5 Гуськов (Попов, Хёфенмайер) – 47:32 (5x5)
В составе «Сочи» отличились Матвей Гуськов (дважды), Денис Венгрыжановский и Сергей Попов. За «Адмирал» заброшенными шайбами отметились Аркадий Шестаков, Семён Кошелев, Даниил Гутик, Кайл Олсон и Никита Тертышный.
«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 10 матчей, в которых набрал девять очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» с 10 очками после 10 встреч располагается на восьмой строчке Восточной конференции.
