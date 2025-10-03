Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Ак Барса»: были причины, по которым сентябрь получился непростым

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил значение победы над «Амуром» (5:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Слепец (Соловьёв) – 01:28 (5x5)     1:1 Сафонов (Лямкин) – 06:41 (4x5)     2:1 Яшкин (Алистров, Марченко) – 13:01 (5x5)     3:1 Яшкин – 40:29 (5x5)     4:1 Биро (Сафонов, Миллер) – 44:58 (5x5)     5:1 Денисенко (Сафонов, Карпухин) – 52:15 (5x5)    

«Перед матчем ребятам напоминали, что у нас есть долг перед нашими болельщиками, ребята меня услышали, все 60 минут играли активно, агрессивно, с полной отдачей. Для нас очень важно было сегодня выиграть, домашняя победа до этого была только одна.

Любая победа придаёт уверенности коллективу, тем более когда многие вещи не получаются, но рабочий процесс идёт. Это стандартный процесс, были причины, по которым сентябрь получился непростым, работаем стандартно, налаживаем процессы», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

