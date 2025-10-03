Главный тренер «Ак Барса»: были причины, по которым сентябрь получился непростым

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил значение победы над «Амуром» (5:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Перед матчем ребятам напоминали, что у нас есть долг перед нашими болельщиками, ребята меня услышали, все 60 минут играли активно, агрессивно, с полной отдачей. Для нас очень важно было сегодня выиграть, домашняя победа до этого была только одна.

Любая победа придаёт уверенности коллективу, тем более когда многие вещи не получаются, но рабочий процесс идёт. Это стандартный процесс, были причины, по которым сентябрь получился непростым, работаем стандартно, налаживаем процессы», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.