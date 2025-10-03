Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин рассказал о состоянии Барабанова и Лучевникова
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после матча с «Амуром» (5:1) рассказал о состоянии игроков казанской команды, защитника Константина Лучевникова и нападающего Александра Барабанова.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Слепец (Соловьёв) – 01:28 (5x5) 1:1 Сафонов (Лямкин) – 06:41 (4x5) 2:1 Яшкин (Алистров, Марченко) – 13:01 (5x5) 3:1 Яшкин – 40:29 (5x5) 4:1 Биро (Сафонов, Миллер) – 44:58 (5x5) 5:1 Денисенко (Сафонов, Карпухин) – 52:15 (5x5)
«Лучевников получил повреждение в первом периоде и ушёл в раздевалку, дальше мы играли в пять защитников. Просили нападающих активнее помогать обороне, они нас услышали.
Барабанов получил травму ещё перед игрой в Екатеринбурге, сделали укол, он в полную силу играть пока не может, дали возможность восстановиться, к следующей встрече Александр будет готов», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
«Сочи» объявил об уходе двух хоккеистов Официально
