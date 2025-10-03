Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин рассказал о состоянии Барабанова и Лучевникова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после матча с «Амуром» (5:1) рассказал о состоянии игроков казанской команды, защитника Константина Лучевникова и нападающего Александра Барабанова.

«Лучевников получил повреждение в первом периоде и ушёл в раздевалку, дальше мы играли в пять защитников. Просили нападающих активнее помогать обороне, они нас услышали.

Барабанов получил травму ещё перед игрой в Екатеринбурге, сделали укол, он в полную силу играть пока не может, дали возможность восстановиться, к следующей встрече Александр будет готов», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.