Главная Хоккей Новости

Гатиятулин объяснил, для чего к тренировочному процессу подключили Сергея Абрамова

Гатиятулин объяснил, для чего к тренировочному процессу подключили Сергея Абрамова
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Амуром» (5:1) ответил, почему к тренировочному процессу подключили Сергея Абрамова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Слепец (Соловьёв) – 01:28 (5x5)     1:1 Сафонов (Лямкин) – 06:41 (4x5)     2:1 Яшкин (Алистров, Марченко) – 13:01 (5x5)     3:1 Яшкин – 40:29 (5x5)     4:1 Биро (Сафонов, Миллер) – 44:58 (5x5)     5:1 Денисенко (Сафонов, Карпухин) – 52:15 (5x5)    

«Посчитали, что его опыт нам поможет. Билялов получил повреждение, в Екатеринбурге была сделана замена, форсировать не будем, с докторами на связи. В ближайшее время надеемся, что он вернётся. Из-за травмы Тимура вызвали Максима Арефьева, у него была хорошая форма, будем смотреть, анализировать, решать, кто сыграет в следующем матче.

Бердин пропустил первым же броском? Есть такие моменты, когда идёт не прямой бросок, а подставление, на это было сложно реагировать. Мы заостряем внимание на этих компонентах во время тренировок, чтобы наши игроки более уверенно и чётко действовали в подобных ситуациях», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

