Гатиятулин объяснил, для чего к тренировочному процессу подключили Сергея Абрамова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Амуром» (5:1) ответил, почему к тренировочному процессу подключили Сергея Абрамова.
«Посчитали, что его опыт нам поможет. Билялов получил повреждение, в Екатеринбурге была сделана замена, форсировать не будем, с докторами на связи. В ближайшее время надеемся, что он вернётся. Из-за травмы Тимура вызвали Максима Арефьева, у него была хорошая форма, будем смотреть, анализировать, решать, кто сыграет в следующем матче.
Бердин пропустил первым же броском? Есть такие моменты, когда идёт не прямой бросок, а подставление, на это было сложно реагировать. Мы заостряем внимание на этих компонентах во время тренировок, чтобы наши игроки более уверенно и чётко действовали в подобных ситуациях», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
