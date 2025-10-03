Судью уводили под руки, Орехов поздравлял Набокова с победой «Металлурга». Фото с матча

3 октября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Металлург» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Андрея Разина.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Таким образом, «Металлург» одержал вторую победу над ЦСКА в сезоне.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 18 очками после 11 встреч располагается на второй строчке Восточной конференции.