Судью уводили под руки, Орехов поздравлял Набокова с победой «Металлурга». Фото с матча
3 октября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Металлург» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Андрея Разина.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Таким образом, «Металлург» одержал вторую победу над ЦСКА в сезоне.
ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 18 очками после 11 встреч располагается на второй строчке Восточной конференции.
