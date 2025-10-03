Скидки
Гатиятулин — о победе над «Амуром»: потихоньку находим свою игру, что и показал этот матч

Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Амуром» (5:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Слепец (Соловьёв) – 01:28 (5x5)     1:1 Сафонов (Лямкин) – 06:41 (4x5)     2:1 Яшкин (Алистров, Марченко) – 13:01 (5x5)     3:1 Яшкин – 40:29 (5x5)     4:1 Биро (Сафонов, Миллер) – 44:58 (5x5)     5:1 Денисенко (Сафонов, Карпухин) – 52:15 (5x5)    

«Победы, добытые на выезде, были непростые, тем не менее очень важные. Ребята своей самоотверженностью при игре в меньшинстве их добыли. Идёт рабочий процесс, мы ищем сочетания через игры.

С руководством обсуждали, что в сентябре были причины определённые, из-за которых у нас были трудности, но ребята всё понимают, играют друг за друга. Потихоньку находим свою игру, что этот матч и показал», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
