Гатиятулин — о победе над «Амуром»: потихоньку находим свою игру, что и показал этот матч

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Амуром» (5:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Победы, добытые на выезде, были непростые, тем не менее очень важные. Ребята своей самоотверженностью при игре в меньшинстве их добыли. Идёт рабочий процесс, мы ищем сочетания через игры.

С руководством обсуждали, что в сентябре были причины определённые, из-за которых у нас были трудности, но ребята всё понимают, играют друг за друга. Потихоньку находим свою игру, что этот матч и показал», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.