Тренер «Амура» Гальченюк высказался об игре арендованного у «Ак Барса» Евсеева

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк после матча с «Ак Барсом» (1:5) оценил игру защитника команды Никиты Евсеева, арендованного у казанского клуба.

«Не успели наиграть большинство, только появился Лихачёв – и мы играли с листа, из-за этого появилась определённая несогласованность, будем работать над этим. Никита Евсеев – молодец, доволен его игрой, он прогрессирует – это самое главное, Никита – командный игрок», – передаёт слова Гальченюка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 11 очков, он занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с восемью очками после 10 встреч располагается на восьмой строчке Востока.