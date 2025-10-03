Тренер «Амура» Гальченюк высказался об игре арендованного у «Ак Барса» Евсеева
Поделиться
Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк после матча с «Ак Барсом» (1:5) оценил игру защитника команды Никиты Евсеева, арендованного у казанского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Слепец (Соловьёв) – 01:28 (5x5) 1:1 Сафонов (Лямкин) – 06:41 (4x5) 2:1 Яшкин (Алистров, Марченко) – 13:01 (5x5) 3:1 Яшкин – 40:29 (5x5) 4:1 Биро (Сафонов, Миллер) – 44:58 (5x5) 5:1 Денисенко (Сафонов, Карпухин) – 52:15 (5x5)
«Не успели наиграть большинство, только появился Лихачёв – и мы играли с листа, из-за этого появилась определённая несогласованность, будем работать над этим. Никита Евсеев – молодец, доволен его игрой, он прогрессирует – это самое главное, Никита – командный игрок», – передаёт слова Гальченюка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 11 очков, он занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с восемью очками после 10 встреч располагается на восьмой строчке Востока.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 октября 2025
-
22:50
-
22:25
-
22:21
-
22:17
-
22:17
-
22:11
-
22:03
-
21:55
-
21:47
-
21:44
-
21:25
-
21:17
-
21:16
-
21:10
-
21:06
-
21:00
-
20:50
-
20:46
-
20:42
-
20:38
-
20:18
-
19:58
-
19:55
-
19:50
-
19:34
-
19:14«Сочи» объявил об уходе двух хоккеистов Официально
-
18:56
-
18:16
-
18:06
-
17:46
-
17:28
-
17:08
-
16:48
-
16:32
-
16:30