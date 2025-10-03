Скидки
Клубы системы «Авангарда» завершили игровой день лидерами в трёх лигах

Клубы системы «Авангарда» завершили игровой день лидерами в трёх лигах
Хоккейные клубы системы «Авангарда» ушли на первые октябрьские выходные лидерами в трёх лигах: КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

«Авангард» занимает первое место в общей таблице Континентальной хоккейной лиги, набрав 18 очков после 11 матчей. «Омские Крылья» заработали 20 очков в 11 встречах и расположились на первой строчке в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги. «Омские Ястребы» также набрали 20 очков за 10 игр и заняли первое место в общей таблице Молодёжной хоккейной лиги.

Следующий матч «Авангард» проведёт 6 октября с «Автомобилистом» дома. «Омские Крылья» на выезде встретятся с «Ростовом» 5 октября. «Омские Ястребы» сыграют с «Толпаром» 9 октября в Уфе.

