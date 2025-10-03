Скидки
Главный тренер «Северстали» Козырев высказался о победе над «Торпедо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги встречи с «Торпедо» (5:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Скоренов (Чебыкин, Абросимов) – 03:50 (5x5)     1:1 Alexei Kruchinin (Сизов, Нарделла) – 07:12 (5x5)     1:2 Пилипенко (Ильин, Цицюра) – 20:50 (5x5)     1:3 Ващенко (Думбадзе, Камалов) – 28:15 (5x5)     1:4 Ильин (Калдис, Абросимов) – 38:59 (5x4)     2:4 Летунов (Соколов, Alexei Kruchinin) – 44:07 (5x4)     3:4 Гончарук (Нарделла, Alexei Kruchinin) – 58:50 (5x5)     3:5 Подшивалов – 59:55 (en)    

— Неплохой матч, интересный. Мы контролировали ход встречи до удаления в третьем периоде. Потом инициатива перешла сопернику. Здорово сыграли в концовке: мужественно, играли на результат. Очень важные два очка для нашей команды.

— Это шестая победа для вас в Нижнем Новгороде. «Торпедо» для вас – открытая книга?
— Не сказал бы так. Мы сейчас ведём борьбу за попадание в зону плей-офф и на статистику внимания не обращаем.

— Вы довольны в целом командой? Выполнили ли план во время игры?
— Да, конечно. Доволен результатом. Самое главное – ребята играют. И в Минске, и здесь – видно, что играют на команду.

— Вы согласны, что соперник сегодня немного не успевал?
— Мы и говорили об этом. Игра шла с переменным успехом. Были моменты, когда соперник за нами не успевал. В концовке третьего периода мы уже немного не успевали. Это нормально.

— Главный творец победы сегодня – линия нападения или вратарь?
— Это коллективные действия всей команды, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

