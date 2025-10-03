Главный тренер «Северстали» Козырев высказался о победе над «Торпедо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги встречи с «Торпедо» (5:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Неплохой матч, интересный. Мы контролировали ход встречи до удаления в третьем периоде. Потом инициатива перешла сопернику. Здорово сыграли в концовке: мужественно, играли на результат. Очень важные два очка для нашей команды.

— Это шестая победа для вас в Нижнем Новгороде. «Торпедо» для вас – открытая книга?

— Не сказал бы так. Мы сейчас ведём борьбу за попадание в зону плей-офф и на статистику внимания не обращаем.

— Вы довольны в целом командой? Выполнили ли план во время игры?

— Да, конечно. Доволен результатом. Самое главное – ребята играют. И в Минске, и здесь – видно, что играют на команду.

— Вы согласны, что соперник сегодня немного не успевал?

— Мы и говорили об этом. Игра шла с переменным успехом. Были моменты, когда соперник за нами не успевал. В концовке третьего периода мы уже немного не успевали. Это нормально.

— Главный творец победы сегодня – линия нападения или вратарь?

— Это коллективные действия всей команды, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».