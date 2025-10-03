Главный тренер «Северстали» Козырев высказался о победе над «Торпедо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги встречи с «Торпедо» (5:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
— Неплохой матч, интересный. Мы контролировали ход встречи до удаления в третьем периоде. Потом инициатива перешла сопернику. Здорово сыграли в концовке: мужественно, играли на результат. Очень важные два очка для нашей команды.
— Это шестая победа для вас в Нижнем Новгороде. «Торпедо» для вас – открытая книга?
— Не сказал бы так. Мы сейчас ведём борьбу за попадание в зону плей-офф и на статистику внимания не обращаем.
— Вы довольны в целом командой? Выполнили ли план во время игры?
— Да, конечно. Доволен результатом. Самое главное – ребята играют. И в Минске, и здесь – видно, что играют на команду.
— Вы согласны, что соперник сегодня немного не успевал?
— Мы и говорили об этом. Игра шла с переменным успехом. Были моменты, когда соперник за нами не успевал. В концовке третьего периода мы уже немного не успевали. Это нормально.
— Главный творец победы сегодня – линия нападения или вратарь?
— Это коллективные действия всей команды, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».
- 3 октября 2025
-
23:42
-
23:36
-
23:26
-
23:18
-
23:12
-
23:02
-
22:58
-
22:50
-
22:25
-
22:21
-
22:17
-
22:17
-
22:11
-
22:03
-
21:55
-
21:47
-
21:44
-
21:25
-
21:17
-
21:16
-
21:10
-
21:06
-
21:00
-
20:50
-
20:46
-
20:42
-
20:38
-
20:18
-
19:58
-
19:55
-
19:50
-
19:34
-
19:14«Сочи» объявил об уходе двух хоккеистов Официально
-
18:56
-
18:16