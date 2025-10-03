Яшкин: приятно забивать, надеюсь, отпустило, буду стараться продолжать в том же ключе

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал победу над «Амуром» (5:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Позитивные эмоции, хорошие впечатления от победы. Приятно забивать. Надеюсь, отпустило. Буду стараться продолжать в том же ключе. Взаимодействие с партнёрами по звену? С Кириллом Семёновым мы половину прошлого сезона вместе сыграли. Владимир Алистров – мобильный и мастеровитый игрок, поэтому никаких проблем не возникло.

Моменты и раньше появлялись. Такой период бывает в любом сезоне – лишь старался делать, что умею, а результат придёт. Как сохранить победный настрой? Посмотрим в воскресенье. Надеюсь, получится, игра была сегодня хорошая, невзирая на ошибки», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.