Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Шанхайские Драконы» представили ролик к матчу с «Трактором» с отсылкой на фильм «Такси»

Пресс-служба «Шанхайских Драконов» в телеграм-канале опубликовала проморолик к матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором». Встреча между командами состоится в субботу, 4 октября.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Приезжай, приплывай, прилетай, приходи на хоккей, дорогой друг!» — говорится в публикации к видео, в котором присутствуют отсылки на фильм «Такси».

Китайский клуб набрал 12 очков и идёт на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции после девяти матчей. «Трактор» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 13 очками за 11 матчей.

Напомним, до лета этого года «Шанхайские Драконы» носили название «Куньлунь Ред Стар» и базировались в подмосковной Балашихе. С нынешнего сезона клуб играет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».