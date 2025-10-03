Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Шанхайские Драконы» представили ролик к матчу с «Трактором» с отсылкой на фильм «Такси»

«Шанхайские Драконы» представили ролик к матчу с «Трактором» с отсылкой на фильм «Такси»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Шанхайских Драконов» в телеграм-канале опубликовала проморолик к матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором». Встреча между командами состоится в субботу, 4 октября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Приезжай, приплывай, прилетай, приходи на хоккей, дорогой друг!» — говорится в публикации к видео, в котором присутствуют отсылки на фильм «Такси».

Китайский клуб набрал 12 очков и идёт на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции после девяти матчей. «Трактор» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 13 очками за 11 матчей.

Напомним, до лета этого года «Шанхайские Драконы» носили название «Куньлунь Ред Стар» и базировались в подмосковной Балашихе. С нынешнего сезона клуб играет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android