«Шанхайские Драконы» представили ролик к матчу с «Трактором» с отсылкой на фильм «Такси»

Пресс-служба «Шанхайских Драконов» в телеграм-канале опубликовала проморолик к матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором». Встреча между командами состоится в субботу, 4 октября.
«Приезжай, приплывай, прилетай, приходи на хоккей, дорогой друг!» — говорится в публикации к видео, в котором присутствуют отсылки на фильм «Такси».
Китайский клуб набрал 12 очков и идёт на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции после девяти матчей. «Трактор» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 13 очками за 11 матчей.
Напомним, до лета этого года «Шанхайские Драконы» носили название «Куньлунь Ред Стар» и базировались в подмосковной Балашихе. С нынешнего сезона клуб играет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».
- 3 октября 2025
-
23:42
-
23:36
-
23:26
-
23:18
-
23:12
-
23:02
-
22:58
-
22:50
-
22:25
-
22:21
-
22:17
-
22:17
-
22:11
-
22:03
-
21:55
-
21:47
-
21:44
-
21:25
-
21:17
-
21:16
-
21:10
-
21:06
-
21:00
-
20:50
-
20:46
-
20:42
-
20:38
-
20:18
-
19:58
-
19:55
-
19:50
-
19:34
-
19:14«Сочи» объявил об уходе двух хоккеистов Официально
-
18:56
-
18:16