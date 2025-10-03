Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Или остаёшься в памяти как чемпион мира, или как алкоголик». Разин — о словах Кузнецову

«Или остаёшься в памяти как чемпион мира, или как алкоголик». Разин — о словах Кузнецову
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил подписание нападающего Евгения Кузнецова на примере Екатерины II. Клуб из Магнитогорска заключил контракт с 33-летним форвардом на один год – до конца сезона-2025/2026.

«Была такая императрица Екатерина Великая. Её все запомнили чем? Называйте вещи своими именами. Она ввела такое понятие, как фаворитизм. Она запомнилась как распутница. Но на самом деле она присоединила к Российской империи Крым, Новороссию, часть Кавказа.

Поэтому я сравнил бы Евгения с этим. Или он останется в памяти как чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, или, если называть вещи своими именами, как алкоголик. Хотя я не называю его алкоголиком, но это общественное мнение, от которого очень сложно избавиться.

Сейчас ему представился шанс доказать, что он действительно великий хоккеист. Это его решающий шанс. Он это понимает, осознает, я думаю. Поэтому он пришёл уделить своё внимание хоккею, а не каким-то посторонним вещам», – сказал Разин на пресс-конференции.

Материалы по теме
Кузнецов — официально в «Металлурге»! Там Евгений будет получать на уровне игроков из ВХЛ
Кузнецов — официально в «Металлурге»! Там Евгений будет получать на уровне игроков из ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android