«Или остаёшься в памяти как чемпион мира, или как алкоголик». Разин — о словах Кузнецову

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил подписание нападающего Евгения Кузнецова на примере Екатерины II. Клуб из Магнитогорска заключил контракт с 33-летним форвардом на один год – до конца сезона-2025/2026.

«Была такая императрица Екатерина Великая. Её все запомнили чем? Называйте вещи своими именами. Она ввела такое понятие, как фаворитизм. Она запомнилась как распутница. Но на самом деле она присоединила к Российской империи Крым, Новороссию, часть Кавказа.

Поэтому я сравнил бы Евгения с этим. Или он останется в памяти как чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, или, если называть вещи своими именами, как алкоголик. Хотя я не называю его алкоголиком, но это общественное мнение, от которого очень сложно избавиться.

Сейчас ему представился шанс доказать, что он действительно великий хоккеист. Это его решающий шанс. Он это понимает, осознает, я думаю. Поэтому он пришёл уделить своё внимание хоккею, а не каким-то посторонним вещам», – сказал Разин на пресс-конференции.