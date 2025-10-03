Алексей Жамнов оценил победу «Спартака» над СКА

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над СКА (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Сегодняшняя победа – лучший подарок на День Рождения, который можно было представить?

– День Рождения был позавчера. Хорошо, что мы не играли, потому что в прошлом году проиграли. Но сегодня ребята – молодцы. Радует, что выиграли две игры подряд. Это подарок не только для меня, но и для всех болельщиков.

– В предыдущих матчах было много вопросов ко вторым периодам у «Спартака». Как оцените сегодня?

– Выиграли, но обольщаться не стоит. Нам много над чем ещё предстоит работать – есть ещё много моментов, где можно усилить нашу игру. Радует, что добавили во втором периоде – была энергия и контроль шайбы. Были моменты, когда соперник делал наложение и контролировал шайбу. Но ребята сегодня – молодцы.

– Сегодняшняя игра – та, которую хотите видеть в исполнении команды?

– Приблизительно. Но много моментов ещё можно улучшить, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака».