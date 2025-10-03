Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Жамнов оценил победу «Спартака» над СКА

Алексей Жамнов оценил победу «Спартака» над СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над СКА (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Хайруллин, Воробьёв) – 26:22 (5x5)     1:1 Беляев (Усманов, Королёв) – 37:43 (5x5)     2:1 Порядин (Тодд, Ружичка) – 38:34 (5x5)     3:1 Коростелёв (Орлов, Локхарт) – 45:21 (5x3)    

– Сегодняшняя победа – лучший подарок на День Рождения, который можно было представить?
– День Рождения был позавчера. Хорошо, что мы не играли, потому что в прошлом году проиграли. Но сегодня ребята – молодцы. Радует, что выиграли две игры подряд. Это подарок не только для меня, но и для всех болельщиков.

– В предыдущих матчах было много вопросов ко вторым периодам у «Спартака». Как оцените сегодня?
– Выиграли, но обольщаться не стоит. Нам много над чем ещё предстоит работать – есть ещё много моментов, где можно усилить нашу игру. Радует, что добавили во втором периоде – была энергия и контроль шайбы. Были моменты, когда соперник делал наложение и контролировал шайбу. Но ребята сегодня – молодцы.

– Сегодняшняя игра – та, которую хотите видеть в исполнении команды?
– Приблизительно. Но много моментов ещё можно улучшить, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака».

Материалы по теме
Видео
«Спартак» переиграл СКА в домашнем матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android