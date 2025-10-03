«Череда удалений подкосила команду». Ларионов — о поражении СКА от «Спартака»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о поражении от «Спартака» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Начну с того, что по традиции, наверное, не самой хорошей, но поздравлю соперника с победой. Сложный матч, который мог перевернуться в любую сторону до тех ошибок, которые мы совершили. И, конечно, череда удалений подкосила команду. Это либо дисциплина, либо невнимательность. Но это факт.

– Вы упомянули удаления. В решающем периоде, когда надо отыгрываться, команда хватает восемь минут штрафа – как с этим бороться?

– Знаете, можно бороться по-разному. Можно бороться рублём, наказывать. Можно бороться словами. Впрочем, выходя на лёд, игроки должны чувствовать перед собой ответственность и понимать, что в сложных матчах эмоции могут зашкаливать. И об этом было сказано, что нужно терпение.

В принципе мы проводили хороший матч до того, как пропустили два гола. И ты можешь сделать только то, что можешь сделать. Потому что слова, которые ты говоришь, которые пытаешься донести до ребят, всё равно где-то теряются, и происходят моменты, которые ведут к нарушениям.

Поэтому вопрос игровой дисциплины – это вопрос каждого игрока. Сейчас сказал в раздевалке, что надо каждому в себе покопаться: как индивидуально каждому игроку, так и команде в целом. Мы – тренерский штаб – им поможем, будем пытаться всё-таки провести матч безукоризненно, правильно, дисциплинированно и честно по отношению к коллективу, — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.