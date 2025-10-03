Никитин — о поражении ЦСКА от «Металлурга»: дисциплины нет, поэтому и такой результат
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин коротко прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Исхаков (Михайлис, Минулин) – 21:48 (4x4) 1:1 Карнаухов (Патрихаев, Бучельников) – 26:17 (5x5) 1:2 Силантьев (Пресс, Ткачёв) – 40:28 (5x4) 1:3 Коротков – 57:50 (en)
«Дисциплины нет, поэтому и такой результат», — приводит слова Никитина пресс-служба армейского клуба.
Отметим, это была вторая встреча между командами в сезоне. В первой игре победу также одержал «Металлург» со счётом 5:4.
ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 11 очков, клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 18 очками после 11 встреч располагается на второй строчке Восточной конференции.
