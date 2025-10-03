Сегодня, 3 октября, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 3 октября 2025 года:

«Авангард» – «Локомотив» — 4:1;

«Торпедо» – «Северсталь» — 3:5;

«Ак Барс» – «Амур» — 5:1;

«Спартак» – СКА — 3:1;

ЦСКА – «Металлург» — 1:3;

«Сочи» – «Адмирал» — 4:5.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.