Результаты матчей ВХЛ на 3 октября 2025 года

Сегодня, 3 октября, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 3 октября 2025 года:

«Горняк-УГМК» – «Челны» — 5:0;

«Челмет» – «Нефтяник» — 4:3;

«Тамбов» – «Омские Крылья» — 1:3.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».