Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 3 октября 2025 года

В пятницу, 3 октября, состоялись пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 3 октября 2025 года:

«Кузнецкие Медведи» – Академия Михайлова — 2:3 Б;

«Мамонты Югры» – «Белые Медведи» — 2:3;

«Реактор» – «Ладья» — 4:3;

«Красная Машина-Юниор» – Академия СКА — 0:1;

«АКМ Новомосковск» – «Локо-76» — 0:2.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмом матче финальной серии.