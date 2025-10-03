17-летний нападающий «Торпедо» высказался о дебюте в КХЛ
17-летний нападающий «Торпедо» Виктор Фёдоров прокомментировал свой дебют в Континентальной хоккейной лиге в матче с «Северсталью» (3:5).
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Скоренов (Чебыкин, Абросимов) – 03:50 (5x5) 1:1 Alexei Kruchinin (Сизов, Нарделла) – 07:12 (5x5) 1:2 Пилипенко (Ильин, Цицюра) – 20:50 (5x5) 1:3 Ващенко (Думбадзе, Камалов) – 28:15 (5x5) 1:4 Ильин (Калдис, Абросимов) – 38:59 (5x4) 2:4 Летунов (Соколов, Alexei Kruchinin) – 44:07 (5x4) 3:4 Гончарук (Нарделла, Alexei Kruchinin) – 58:50 (5x5) 3:5 Подшивалов – 59:55 (en)
«Прекрасные ощущения после круга новичка, приветствия трибун. Болельщики помогли, поддержали, легче стало войти в игру.
Перед стартовым вбрасыванием подъехал Виктор Гашилов (один из главных судей матча. — Прим. «Чемпионата»), у него есть сын Лавр, мы с ним вместе играли и в сборной, и друг против друга, он в «Авто» играет. Ну вот просто поздравил с дебютом.
В этом сезоне дебютировал и в ВХЛ, и в КХЛ. Я думаю, МХЛ очень сильно отличается от этих лиг — взрослый хоккей, скорости другие, физика. Ну а в КХЛ ещё быстрее, мастеровитее ребята», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Виктор Седов.
