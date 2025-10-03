17-летний нападающий «Торпедо» высказался о дебюте в КХЛ

17-летний нападающий «Торпедо» Виктор Фёдоров прокомментировал свой дебют в Континентальной хоккейной лиге в матче с «Северсталью» (3:5).

«Прекрасные ощущения после круга новичка, приветствия трибун. Болельщики помогли, поддержали, легче стало войти в игру.

Перед стартовым вбрасыванием подъехал Виктор Гашилов (один из главных судей матча. — Прим. «Чемпионата»), у него есть сын Лавр, мы с ним вместе играли и в сборной, и друг против друга, он в «Авто» играет. Ну вот просто поздравил с дебютом.

В этом сезоне дебютировал и в ВХЛ, и в КХЛ. Я думаю, МХЛ очень сильно отличается от этих лиг — взрослый хоккей, скорости другие, физика. Ну а в КХЛ ещё быстрее, мастеровитее ребята», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Виктор Седов.