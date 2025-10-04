Готэм и Ребров болели за «Спартак», Коростелёв отмечал с командой. Фото матча со СКА

3 октября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над СКА. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Алексея Жамнова.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 27-й минуте нападающий СКА Валентин Зыков забил первый гол, открыв счёт в матче. На 38-й минуте форвард «Спартака» Александр Беляев сравнял счёт. На 39-й минуте форвард Павел Порядин вывел красно-белых вперёд. На 46-й минуте нападающий Никита Коростелёв забросил третью шайбу в ворота армейцев и установил окончательный счёт — 3:1.