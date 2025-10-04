Скидки
Ларионов раскритиковал игру форварда СКА Голдобина, сыгравшего лишь 8 минут со «Спартаком»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре форварда санкт-петербургской команды Николая Голдобина в матче с московским «Спартаком» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Хайруллин, Воробьёв) – 26:22 (5x5)     1:1 Беляев (Усманов, Королёв) – 37:43 (5x5)     2:1 Порядин (Тодд, Ружичка) – 38:34 (5x5)     3:1 Коростелёв (Орлов, Локхарт) – 45:21 (5x3)    

«Все люди разные, у всех разные качества, игроков одинаковых нет. Сегодняшний хоккей в сегодняшних реалиях таков, что, если у тебя нет огня, ни один талант не поможет подняться на ступеньку выше. Да, есть индивидуальные качества, но выиграть командно, перебороть себя, помочь команде в чем-то другом — вот этого качества я пока не вижу. Я в раздевалке сказал, что каждому игроку надо в себе покопаться, мы им поможем. Попытаться безукоризненно провести этот матч, правильно, дисциплинированно, честно по отношению к коллективу», — приводит слова Ларионова ТАСС.

В минувшем сезоне Голдобин выступал за «Спартак», где провёл 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи.

