Ларионов раскритиковал игру форварда СКА Голдобина, сыгравшего лишь 8 минут со «Спартаком»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре форварда санкт-петербургской команды Николая Голдобина в матче с московским «Спартаком» (1:3).
«Все люди разные, у всех разные качества, игроков одинаковых нет. Сегодняшний хоккей в сегодняшних реалиях таков, что, если у тебя нет огня, ни один талант не поможет подняться на ступеньку выше. Да, есть индивидуальные качества, но выиграть командно, перебороть себя, помочь команде в чем-то другом — вот этого качества я пока не вижу. Я в раздевалке сказал, что каждому игроку надо в себе покопаться, мы им поможем. Попытаться безукоризненно провести этот матч, правильно, дисциплинированно, честно по отношению к коллективу», — приводит слова Ларионова ТАСС.
В минувшем сезоне Голдобин выступал за «Спартак», где провёл 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи.
