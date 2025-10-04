Нападающий СКА Голдобин высказался об игре против «Спартака», за который провёл два сезона

Форвард санкт-петербургского СКА Николай Голдобин поделился эмоциями от игры с московским «Спартаком» (1:3). Напомним, для Голдобина эта была первая игра против бывшей команды.

«Внутри волновался. Я так и не понял, как меня приняли — 50 на 50. Я болельщикам не судья, потому что не все знают правды. От игроков «Спартака» негатива я не увидел. Адам [Ружичка] с Никитой [Коростелевым] подъехали перед разминкой, сказали: «Не переживай, мы знаем, каково это играть против бывшей команды». Поэтому им спасибо за поддержку.

Я как-то себя не мотивировал, у меня и так внутри была каша, старался сохранять хладнокровие, иначе можно было перегореть. Первая игра, думал, сюжет будет интересный. В «Гарри Поттере» не одна же часть, будет развитие сюжета. Новая команда, вдвойне тяжело было играть на родной арене, что-то не получалось», — приводит слова Голдобина ТАСС.

В минувшем сезоне Голдобин выступал за «Спартак», где провёл 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи. В санкт-петербургский клуб Николай перешёл летом 2025-го.

