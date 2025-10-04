Скидки
Хоккей Новости

Голдобин отреагировал на отстранение Морозова из-за допинга

Форвард санкт-петербургского СКА Николай Голдобин высказался о допинге у форварда «Спартака» Ивана Морозова. Ранее сообщалось, что в допинг-пробе хоккеиста найден кокаин. Морозов временно отстранён от тренировок и матчей.

«Неприятная ситуация, сразу ему позвонил. Комментировать не могу, что происходит, просто поддержал его. Он умеет скрывать эмоции, шутил. Видно было, что переживает», — приводит слова Голдобина ТАСС.

Морозов был отстранён 16 сентября 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков. 25-летний Морозов выступает за «Спартак» с 2024 года. Отметим, Морозов и Голдобин выступали за красно-белых вместе в сезоне-2024/2025.

