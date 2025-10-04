Дубль Кросби и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» оформить камбэк с «Баффало»
Поделиться
В ночь с 3 на 4 октября мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 OT.
НХЛ — предсезонные матчи
04 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Томасино (Киндел) – 08:43 (5x5) 1:1 Томпсон – 23:51 (5x5)
В составе «Питтсбурга» результативной передачей отметился 39-летний российский нападающий Евгений Малкин, который на 47-й минуте помог партнёрам по команде забросить в большинстве третью шайбу. На счету 38-летнего капитана «Пингвинз» Сидни Кросби дубль — он сравнял счёт за шесть минут до сирены и забил победный гол на девятой секунде овертайма.
В начале третьего периода «Питтсбург» уступал со счётом 2:4.
Комментарии
- 4 октября 2025
-
04:47
-
03:56
-
03:49
-
03:35
-
00:00
- 3 октября 2025
-
23:59
-
23:52
-
23:48
-
23:42
-
23:36
-
23:26
-
23:18
-
23:12
-
23:02
-
22:58
-
22:50
-
22:25
-
22:21
-
22:17
-
22:17
-
22:11
-
22:03
-
21:55
-
21:47
-
21:44
-
21:25
-
21:17
-
21:16
-
21:10
-
21:06
-
21:00
-
20:50
-
20:46
-
20:42
-
20:38