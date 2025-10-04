Скидки
Хоккей

Питтсбург Пингвинз — Баффало Сэйбрз, результат матча 4 октября 2025, счет 5:4 OT, предсезонный матч НХЛ 2025-2026

Дубль Кросби и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» оформить камбэк с «Баффало»
В ночь с 3 на 4 октября мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 OT.

НХЛ — предсезонные матчи
04 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Томасино (Киндел) – 08:43 (5x5)     1:1 Томпсон – 23:51 (5x5)    

В составе «Питтсбурга» результативной передачей отметился 39-летний российский нападающий Евгений Малкин, который на 47-й минуте помог партнёрам по команде забросить в большинстве третью шайбу. На счету 38-летнего капитана «Пингвинз» Сидни Кросби дубль — он сравнял счёт за шесть минут до сирены и забил победный гол на девятой секунде овертайма.

В начале третьего периода «Питтсбург» уступал со счётом 2:4.

