Дубль Кросби и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» оформить камбэк с «Баффало»

В ночь с 3 на 4 октября мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 OT.

В составе «Питтсбурга» результативной передачей отметился 39-летний российский нападающий Евгений Малкин, который на 47-й минуте помог партнёрам по команде забросить в большинстве третью шайбу. На счету 38-летнего капитана «Пингвинз» Сидни Кросби дубль — он сравнял счёт за шесть минут до сирены и забил победный гол на девятой секунде овертайма.

В начале третьего периода «Питтсбург» уступал со счётом 2:4.