Владимир Тарасенко переиграл Спенсера Найта броском в дальнюю девятку

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой в выездном предсезонном матче с «Чикаго Блэкхоукс», который проходит в эти минуты на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс). На 33-й минуте игры форвард отличился в большинстве, забив первый гол своей команды при счёте 0:2.

НХЛ — предсезонные матчи
04 октября 2025, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Назар – 06:25 (5x5)     2:0 Фолиньо – 10:04 (5x5)     2:1 Тарасенко – 22:29 (5x4)     2:2 Эрикссон Эк – 29:13 (5x4)     2:3 Хартман – 38:48 (5x4)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

После вывода гостями шайбы из своей зоны и расстановки в зоне соперника Тарасенко завершил комбинацию точным броском с острого угла в дальнюю девятку ворот голкипера «Чикаго» Спенсера Найта.

«Приятно играть с Тарасенко». Новичок «Миннесоты» Юров — о предсезонной подготовке к НХЛ
