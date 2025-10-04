Владимир Тарасенко переиграл Спенсера Найта броском в дальнюю девятку

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой в выездном предсезонном матче с «Чикаго Блэкхоукс», который проходит в эти минуты на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс). На 33-й минуте игры форвард отличился в большинстве, забив первый гол своей команды при счёте 0:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

После вывода гостями шайбы из своей зоны и расстановки в зоне соперника Тарасенко завершил комбинацию точным броском с острого угла в дальнюю девятку ворот голкипера «Чикаго» Спенсера Найта.