19-летний Матвей Гридин забил Коннору Хеллебайку в матче «Калгари» — «Виннипег»

Комментарии

19-летний российский нападающий «Калгари Флэймз» Матвей Гридин отметился заброшенной шайбой в домашнем предсезонном матче НХЛ с «Виннипег Джетс», который проходит в эти минуты на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари. На 12-й минуте игры форвард забросил вторую шайбу своей команды, установив текущий счёт 2:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Обыгравшись с партнёрами в зоне соперника, Гридин ушёл из поля зрения защитников, открылся перед воротами, в одиночестве получил передачу на пятачке и переиграл голкипера «Джетс» Коннора Хеллебайка в ближнем бою.

