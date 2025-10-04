Гол Тарасенко и ассист Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Чикаго»
На льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.
НХЛ — предсезонные матчи
04 октября 2025, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Назар – 06:25 (5x5) 2:0 Фолиньо – 10:04 (5x5) 2:1 Тарасенко – 22:29 (5x4) 2:2 Эрикссон Эк – 29:13 (5x4) 2:3 Хартман – 38:48 (5x4)
В составе победителей голы в свой актив записали российский нападающий Владимир Тарасенко, а также
Йоэль Эрикссон Эк и Райан Хартман. Кирилл Капризов записал в свой актив в данной встрече результативный пас.
У хозяев голами отметились Френк Назар и Ник Фолиньо.
В следующем матче «Чикаго» в рамках предсезонки примет «Сент-Луис», а «Миннесота» сыграет с ними в регулярке НХЛ пятью днями позже.
