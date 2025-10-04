Гол Тарасенко и ассист Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Чикаго»

На льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей голы в свой актив записали российский нападающий Владимир Тарасенко, а также

Йоэль Эрикссон Эк и Райан Хартман. Кирилл Капризов записал в свой актив в данной встрече результативный пас.

У хозяев голами отметились Френк Назар и Ник Фолиньо.

В следующем матче «Чикаго» в рамках предсезонки примет «Сент-Луис», а «Миннесота» сыграет с ними в регулярке НХЛ пятью днями позже.