Главная Хоккей Новости

Калгари Флэймз — Виннипег Джетс, результат матча 4 октября 2025, счет 4:5 OT, предсезонный матч НХЛ 2025-2026

Гол Гридина не помог «Калгари» обыграть «Виннипег» в предсезонном матче НХЛ
На льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимали «Виннипег Джетс». Игра завершилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4.

НХЛ — предсезонные матчи
04 октября 2025, суббота. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 5
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Кадри (Клапка, Фараби) – 07:04 (5x5)     2:0 Гридин (Баль) – 11:17 (5x5)     2:1 Флёри (Шенн, Пирсон, Кёпке) – 15:18 (5x5)     3:1 Хэнли (Уигар, Фрост) – 17:13 (5x5)     4:1 Кадри (Баль, Клапка) – 24:02 (5x5)     4:2 Нюквист (Перфетти) – 26:14 (5x5)     4:3 Иафалло (Нюквист, Наместников) – 43:47 (5x5)     4:4 Форд (Стэнли, Бэррон) – 52:56 (5x5)     4:5 Пирсон – 65:00    

В составе победителей забитыми шайбами отметились Хейдн Флёри, Густав Нюквист, Алекс Иафалло, Паркер Форд, а победный буллит реализовал Таннер Пирсон.

У хозяев голы в свой актив записали российский нападающий Матвей Гридин, а также Джоэль Хэнли и дважды Назем Кадри.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Белорус Егор Шарангович («Калгари») и россиянин Владислав Наместников («Виннипег») результативными действиями не отметились.

