Гол Гридина не помог «Калгари» обыграть «Виннипег» в предсезонном матче НХЛ

На льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимали «Виннипег Джетс». Игра завершилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Хейдн Флёри, Густав Нюквист, Алекс Иафалло, Паркер Форд, а победный буллит реализовал Таннер Пирсон.

У хозяев голы в свой актив записали российский нападающий Матвей Гридин, а также Джоэль Хэнли и дважды Назем Кадри.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Белорус Егор Шарангович («Калгари») и россиянин Владислав Наместников («Виннипег») результативными действиями не отметились.