Гол Драйзайтля и ассист Макдэвида не спасли «Эдмонтон» от поражения в игре с «Ванкувером»
Поделиться
На льду стадиона «Роджерс-Арена» (Ванкувер, Канада) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Игра завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ — предсезонные матчи
04 октября 2025, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Леккеримяки (Кутс) – 19:49 (5x5) 1:1 Капанен (Томашек) – 33:40 (5x5) 1:2 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 36:40 (5x4) 2:2 Леккеримяки (Хьюз, Гарланд) – 45:58 (5x4) 3:2 Гарланд (Гронек, Хьюз) – 61:30 (3x3)
У гостей забивали Каспери Капанен и Леон Драйзайтль. Звёздный Коннор Макдэвид отметился результативным пасом.
В составе победителей в сегодняшем матче заброшенные шайбы в свой актив записали Йонатан Леккеримяки, отметившийся дублем, а также Филип Гронек, забивший в овертайме и принёсший своему клубу победу.
Предсезонка для обоих клубов окончена. Следующий матч «Ванкувер» проведёт уже в рамках регулярки НХЛ с «Калгари» (дома), как и «Эдмонтон», который встретится с «Флэймз» на своей площадке днём ранее.
Комментарии
- 4 октября 2025
-
07:50
-
07:45
-
07:28
-
05:51
-
05:41
-
05:18
-
04:47
-
03:56
-
03:49
-
03:35
-
00:00
- 3 октября 2025
-
23:59
-
23:52
-
23:48
-
23:42
-
23:36
-
23:26
-
23:18
-
23:12
-
23:02
-
22:58
-
22:50
-
22:25
-
22:21
-
22:17
-
22:17
-
22:11
-
22:03
-
21:55
-
21:47
-
21:44
-
21:25
-
21:17
-
21:16
-
21:10