Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Драйзайтля и ассист Макдэвида не спасли «Эдмонтон» от поражения в игре с «Ванкувером»

Гол Драйзайтля и ассист Макдэвида не спасли «Эдмонтон» от поражения в игре с «Ванкувером»
Комментарии

На льду стадиона «Роджерс-Арена» (Ванкувер, Канада) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Игра завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — предсезонные матчи
04 октября 2025, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Леккеримяки (Кутс) – 19:49 (5x5)     1:1 Капанен (Томашек) – 33:40 (5x5)     1:2 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 36:40 (5x4)     2:2 Леккеримяки (Хьюз, Гарланд) – 45:58 (5x4)     3:2 Гарланд (Гронек, Хьюз) – 61:30 (3x3)    

У гостей забивали Каспери Капанен и Леон Драйзайтль. Звёздный Коннор Макдэвид отметился результативным пасом.

В составе победителей в сегодняшем матче заброшенные шайбы в свой актив записали Йонатан Леккеримяки, отметившийся дублем, а также Филип Гронек, забивший в овертайме и принёсший своему клубу победу.

Предсезонка для обоих клубов окончена. Следующий матч «Ванкувер» проведёт уже в рамках регулярки НХЛ с «Калгари» (дома), как и «Эдмонтон», который встретится с «Флэймз» на своей площадке днём ранее.

Материалы по теме
Капризов останется самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории. Макдэвид его не обойдёт
Капризов останется самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории. Макдэвид его не обойдёт
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android