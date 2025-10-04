Гол Драйзайтля и ассист Макдэвида не спасли «Эдмонтон» от поражения в игре с «Ванкувером»

На льду стадиона «Роджерс-Арена» (Ванкувер, Канада) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Игра завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

У гостей забивали Каспери Капанен и Леон Драйзайтль. Звёздный Коннор Макдэвид отметился результативным пасом.

В составе победителей в сегодняшем матче заброшенные шайбы в свой актив записали Йонатан Леккеримяки, отметившийся дублем, а также Филип Гронек, забивший в овертайме и принёсший своему клубу победу.

Предсезонка для обоих клубов окончена. Следующий матч «Ванкувер» проведёт уже в рамках регулярки НХЛ с «Калгари» (дома), как и «Эдмонтон», который встретится с «Флэймз» на своей площадке днём ранее.