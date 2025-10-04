Гол Афанасьева помог «Сан-Хосе» обыграть «Вегас» в предсезонном матче НХЛ

На льду арены «Ти-Мобайл Арена» (Парадайс, США) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимали «Сан-Хосе Шаркс». Игра завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей забитыми шайбами отметились российский нападающий Егор Афанасьев, а также форвард из Словакии Павол Регенда и дважды канадский бомбардир Итан Кардуэлл.

У хозяев единственную шайбу забил шведский спортсмен Александер Хольц.

Российские хоккеисты Шакир Мухамадуллин (защитник «Сан-Хосе Шаркс») и Иван Барбашев (нападающий «Вегас Голден Найтс») результативными действиями не отметились.