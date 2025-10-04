Скидки
Главная Хоккей Новости

Вегас Голден Найтс — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 4 октября 2025, счет 1:4, предсезонный матч НХЛ 2025-2026

Гол Афанасьева помог «Сан-Хосе» обыграть «Вегас» в предсезонном матче НХЛ
Комментарии

На льду арены «Ти-Мобайл Арена» (Парадайс, США) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимали «Сан-Хосе Шаркс». Игра завершилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — предсезонные матчи
04 октября 2025, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Кардуэлл (Регенда) – 01:18 (5x5)     0:2 Афанасьев (Регенда, Кардуэлл) – 36:21 (5x4)     0:3 Кардуэлл (Регенда, Остапчук) – 46:48 (5x5)     1:3 Хольц (Корчак, Саад) – 47:11 (5x5)     1:4 Кардуэлл (Регенда) – 57:52 (en)    

В составе победителей забитыми шайбами отметились российский нападающий Егор Афанасьев, а также форвард из Словакии Павол Регенда и дважды канадский бомбардир Итан Кардуэлл.

У хозяев единственную шайбу забил шведский спортсмен Александер Хольц.

Российские хоккеисты Шакир Мухамадуллин (защитник «Сан-Хосе Шаркс») и Иван Барбашев (нападающий «Вегас Голден Найтс») результативными действиями не отметились.

