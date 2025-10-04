Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов — о попадании шайбы в голову: нормально всё, за 40 лет второй раз так

Крикунов — о попадании шайбы в голову: нормально всё, за 40 лет второй раз так
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов рассказал о попадании шайбы в голову во встрече с «Адмиралом» (4:5) и высказался о поражении южан.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Шестаков (Кошелев) – 11:32 (5x5)     0:2 Кошелев (Грман) – 13:37 (5x5)     1:2 Гуськов (Тянулин, Попов) – 15:19 (5x5)     1:3 Гутик (Шэн, Старков) – 21:41 (5x5)     2:3 Венгрыжановский (Сероух, Мачулин) – 33:16 (5x4)     2:4 Олсон (Солянников) – 35:59 (5x5)     2:5 Тертышный (Старков, Гутик) – 43:05 (5x4)     3:5 Попов (Тянулин, Боден) – 45:49 (5x3)     4:5 Гуськов (Попов, Хёфенмайер) – 47:32 (5x5)    

– Как самочувствие после попадания шайбой в голову?
– Нормально всё. За 40 лет второй раз попадает так. Что касается игры, то всё разобрали, готовились. Но была какая-то успокоенность у игроков, что они выиграют, разберутся. Всё делали невпопад. Толком не боролись, в атаке играли как-то невразумительно. И только в третьем периоде проснулись, когда уже горели. Конечно, были моменты во втором и третьем периодах, надо было забивать. Но когда ты не сконцентрирован, шайбы не идут в ворота. Чистое поражение наше, потому что работу свою не выполняли так, как надо.

– Эта расслабленность может быть связана с прошлой игрой, которую очень уверенно выиграли у «Лады» (4:0)?
– Хороший вопрос. Только где найти ответ? Я видел перед игрой, что команда у нас сегодня не готова. Попробовали встряхнуть её перед началом матча, но, видимо, мало. Надо было сильнее.

– Насколько большой неожиданностью стал активный прессинг со стороны «Адмирала»?
– Они не были свежее, сыграли просто грамотнее, чисто на контратаках. А мы бежали туда давить, душить и вообще не думали об обороне. Все хотели забивать. Они нас не давили, а просто убегали в контратаку, использовали свои моменты, — цитирует Крикунова сайт «Сочи».

Материалы по теме
Фото
Главному тренеру «Сочи» Крикунову прилетело шайбой в голову в матче с «Адмиралом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android