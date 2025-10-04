Скидки
Гальченюк: лидеры «Амура», в том числе и я, должны играть лучше

Нападающий «Амура» Алекс Гальченюк оценил игру хабаровского клуба в сезоне и прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Слепец (Соловьёв) – 01:28 (5x5)     1:1 Сафонов (Лямкин) – 06:41 (4x5)     2:1 Яшкин (Алистров, Марченко) – 13:01 (5x5)     3:1 Яшкин – 40:29 (5x5)     4:1 Биро (Сафонов, Миллер) – 44:58 (5x5)     5:1 Денисенко (Сафонов, Карпухин) – 52:15 (5x5)    

– Как оценишь начало сезона? В моменте шли в зоне плей-офф.
– Было много игр, которые надо было выигрывать. Будем лучше, надо выигрывать, было много матчей, которые вокруг да около.

– Чего не хватает, чтобы доживать и побеждать? Лавки, свежести, мастерства?
– Лидеры должны играть лучше, в том числе и я.

– Против кого наиболее трудно играть? Может, как раз против «Ак Барса»?
– Да нет. Неудачно получилось, что несколько защитников выбыло. Играли не в усечённом составе, в неполные три пары, поэтому тяжеловато было. А так был неплохой старт в игре, но не дожали. Хорошо, что играем с ними через день — будет другой результат, — цитирует Гальченюка Metaratings.

