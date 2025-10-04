Гальченюк: лидеры «Амура», в том числе и я, должны играть лучше

Нападающий «Амура» Алекс Гальченюк оценил игру хабаровского клуба в сезоне и прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:5).
– Как оценишь начало сезона? В моменте шли в зоне плей-офф.
– Было много игр, которые надо было выигрывать. Будем лучше, надо выигрывать, было много матчей, которые вокруг да около.
– Чего не хватает, чтобы доживать и побеждать? Лавки, свежести, мастерства?
– Лидеры должны играть лучше, в том числе и я.
– Против кого наиболее трудно играть? Может, как раз против «Ак Барса»?
– Да нет. Неудачно получилось, что несколько защитников выбыло. Играли не в усечённом составе, в неполные три пары, поэтому тяжеловато было. А так был неплохой старт в игре, но не дожали. Хорошо, что играем с ними через день — будет другой результат, — цитирует Гальченюка Metaratings.
