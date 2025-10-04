Скидки
«Хорошая инвестиция. Такие вложения дадут отличную «прибыль». Быков — о Кузнецове

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова в магнитогорский «Металлург».

«Безусловно, игрок с таким опытом и уровнем мастерства, как у Евгения, сможет усилить атаку любого клуба и даже такого сильного, как «Металлург»! Приобретение такого мастера поможет не только добиваться результата команде, но это и отличная возможность для передачи его опыта молодым игрокам. Хорошая инвестиция. Такие вложения дадут отличную «прибыль» для клуба в целом, тем более в борьбе за чемпионство», — приводит слова Быкова Odds.

В прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл 39 матчей и набрал 37 (12+25) очков.

«Или остаёшься в памяти как чемпион мира, или как алкоголик». Разин — о словах Кузнецову
