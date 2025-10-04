Скидки
Расписание матчей КХЛ на 4 октября 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 4 октября 2025 года
Сегодня, 4 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 4 октября 2025 года (время московское):

14:00. «Нефтехимик» – «Автомобилист»;
17:00. «Шанхайские Драконы» – «Трактор».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

